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Переговоры в Стамбуле посетят советники по нацбезопасности США, Германии, Франции и Великобритании
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог анонсировал визит в Стамбул 2 июня советников по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Ожидается, что они проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России.
Россияне атаковали Харьковскую область
В ночь на 30 мая российские войска нанесли массированный удар БпЛА по Харькову. Вследствие вражеской атаки больше всего досталось Слободскому району, там зафиксировано 8 попаданий.
Удар пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, которое расположено. Предварительно, пострадала одна 61-летняя работница КП, которая во время атаки БпЛА находилась на территории предприятия. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Кроме того, повреждены дома, расположенные вблизи места обстрела. Однако информация о пострадавших пока не поступала.
Также россияне ударили ударными БпЛА по селу Васильев Хутор Чугуевской громады. Известно о по меньшей мере 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка.