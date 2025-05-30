Про ключові події 30 травня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.
Дивіться також Ворог захопив кілька сіл на Донбасі та просунувся на Харківщині: огляд і карти ISW
Переговори у Стамбулі відвідають радники з нацбезпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог анонсував візит до Стамбулу 2 червня радників з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Очікується, що вони проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії.
Росіяни атакували Харківщину
У ніч на 30 травня російські війська завдали масованого удару БпЛА по Харкову. Внаслідок ворожої атаки найбільше дісталося Слобідському району, там зафіксовано 8 влучань.
Удар прийшовся по території одного з комунальних підприємств, яке розташоване. Попередньо, постраждала одна 61-річна працівниця КП, яка під час атаки БпЛА перебувала на території підприємства. Медики надають їй всю необхідну допомогу.
Крім того, пошкоджено будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу. Однак інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
Також росіяни вдарили ударними БпЛА по селу Василів Хутір Чугуївської громади. Відомо про щонайменше 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.