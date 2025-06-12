06:27, 12 июня

Министр обороны США Пит Гегсет уклонился от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине, ответив "Посмотрим".

Стоит заметить, что Гегсет признал Россию агрессором в войне против Украины, но отказался назвать Украину "жертвой".