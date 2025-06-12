О главных событиях дня, продвижение украинских защитников, ситуацие на фронте и международной арене рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Очень много вызовов: почему Украина стала сбивать меньше "Шахедов"
Глава Пентагона уклонился от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине
Министр обороны США Пит Гегсет уклонился от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине, ответив "Посмотрим".
Стоит заметить, что Гегсет признал Россию агрессором в войне против Украины, но отказался назвать Украину "жертвой".
Дроны атаковали Харьков
Ночью 12 июня Харьков подвергся атаке ударными беспилотниками. Прилеты были зафиксированы в нескольких районах города.
Атака повредила многоэтажку и детский сад. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них 4 ребенка.