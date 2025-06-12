06:27, 12 червня

Міністр оборони США Піт Гегсет ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні, відповівши "Побачимо".

Варто зауважити, що Гегсет визнав Росію агресором у війні проти України, але відмовився назвати Україну "жертвою".