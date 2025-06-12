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Глава Пентагону ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні, відповівши "Побачимо".
Варто зауважити, що Гегсет визнав Росію агресором у війні проти України, але відмовився назвати Україну "жертвою".
Дрони атакували Харків
Вночі 12 червня Харків зазнав атаки ударними безпілотниками. Прильоти було зафіксовано в кількох районах міста.
Атака пошкодила багатоповерхівку і дитячий садок. Щонайменше 12 людей постраждали, серед них 4 дитини.