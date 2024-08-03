Продолжаются 892 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.
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В Ростовской области вспыхнул комбинат в Ростовской области
В Ростовской области вспыхнул комбинат, который поставлял нефтепродукты армии России.
Губернатор Ростовской области сообщил, что ночью регион атаковали 55 беспилотников.
В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры
В Винницкой области во время атаки "Шахедов" слышали серию взрывов. Оккупанты попали в объект инфраструктуры.
Эту информацию подтвердила заместитель председателя ОВА. Она отметила, что подразделения ГСЧС работают на месте событий.
Дроны атаковали аэродром "Морозовск" в России
Ночью на аэродроме "Морозовск" в России прогремели мощные взрывы, его атаковали дроны.
В сети пишут, что вероятно горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.
В Одессе и Винницкой области раздавались взрывы
В Одессе прогремели взрывы. Почти сразу после этого Воздушные силы сообщили о том, что туда движется ракета.
Мониторинговые каналы пишут о двух ракетах курсом на Южное, что в Одесской области.
Позже также мониторинговые каналы уточняли, что взрывы прозвучали в пределах одесского района.
Также около 02:45 звук взрыва был слышен в Винницкой области. После этого звуки взрывов были слышны еще трижды.
В Полтаве слышали взрывы
Корреспонденты Общественного сообщили, что в Полтавской общине слышали звуки взрывов. Пока никаких деталей неизвестно.
Местные власти пока не комментировали ситуацию. Тревогу в регионе объявили в 00:05.