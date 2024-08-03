01:41, 3 августа

В Одессе прогремели взрывы. Почти сразу после этого Воздушные силы сообщили о том, что туда движется ракета.

Мониторинговые каналы пишут о двух ракетах курсом на Южное, что в Одесской области.

Позже также мониторинговые каналы уточняли, что взрывы прозвучали в пределах одесского района.

Также около 02:45 звук взрыва был слышен в Винницкой области. После этого звуки взрывов были слышны еще трижды.