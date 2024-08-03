01:41, 3 серпня

У Одесі прогриміли вибухи. Майже одразу після цього Повітряні сили сповістили про те, що туди рухається ракета.

Моніторингові канали пишуть про дві ракети курсом на Южне, що у Одеській області.

Пізніше також моніторингові канали уточнювали, що вибухи пролунали в межах одеського району.

Також близько 02:45 звук вибуху було чутно на Вінниччині. Після цього звуки вибухів було чутно ще тричі.