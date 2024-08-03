Триває 892 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У Ростовській області спалахнув комбінат
У Ростовській області спалахнув комбінат, який постачав нафтопродукти армії Росії.
Губернатор Ростовської області повідомив, що вночі регіон атакували 55 безпілотників.
У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури
У Вінницькій області під час атаки "Шахедів" чули серію вибухів. Окупанти поцілили у об'єкт інфраструктури.
Цю інформацію підтвердила заступниця голови ОВА. Вона зазначила, що підрозділи ДСНС працюють на місці подій.
Дрони атакували аеродром "Морозовськ" в Росії
Уночі на аеродромі "Морозовськ" у Росії прогриміли потужні вибухи, його атакували дрони.
У мережі пишуть, що ймовірно горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.
В Одесі та на Вінниччині лунали вибухи
У Одесі прогриміли вибухи. Майже одразу після цього Повітряні сили сповістили про те, що туди рухається ракета.
Моніторингові канали пишуть про дві ракети курсом на Южне, що у Одеській області.
Пізніше також моніторингові канали уточнювали, що вибухи пролунали в межах одеського району.
Також близько 02:45 звук вибуху було чутно на Вінниччині. Після цього звуки вибухів було чутно ще тричі.
У Полтаві чули вибухи
Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Полтавській громаді чули звуки вибухів. Наразі жодних деталей невідомо.
Місцева влада поки не коментувала ситуацію. Тривогу в регіоні оголосили о 00:05.