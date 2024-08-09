Какова ситуация на фронте, в тылу, что происходит в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Атака по Крыму
Российские "власти" Севастополя заявили, что якобы Крым ночью атаковали надводные и воздушные беспилотники. Враги заявляли, что якобы сбили нашу противокорабельную ракету "Нептун".
Массированная атака по Липецку
Российский Липецк в ночь на 9 августа оказался под атакой. В частности, там на аэродроме слышно детонацию, пожар вспыхнул на объекте энергетической инфраструктуры. У россиян возникли проблемы со светом, не курсирует общественный транспорт.
Россия атаковала "Шахедами"
Серию взрывов слышали в Днепре. Там из-за угрозы российских "Шахедов" объявляли тревогу.