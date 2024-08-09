06:56, 9 августа

Российский Липецк в ночь на 9 августа оказался под атакой. В частности, там на аэродроме слышно детонацию, пожар вспыхнул на объекте энергетической инфраструктуры. У россиян возникли проблемы со светом, не курсирует общественный транспорт.