Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:58, 9 серпня

Атака по Криму

Російська "влада" Севастополя заявила, що нібито Крим вночі атакували надводні та повітряні безпілотники. Вороги заявляли, що нібито збили нашу протикорабельну ракету "Нептун".

06:56, 9 серпня

Масована атака по Липецьку

Російський Липецьк вночі проти 9 серпня опинився під атакою. Зокрема, там на аеродромі чутно детонацію, пожежа спалахнула на об'єкті енергетичної інфраструктури. У росіян виникли проблеми зі світлом, не курсує громадський транспорт.

00:40, 9 серпня

Росія атакувала "Шахедами"

Серію вибухів чули в Дніпрі. Там через загрозу російських "Шахедів" оголошували тривогу.