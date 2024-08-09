06:56, 9 серпня

Російський Липецьк вночі проти 9 серпня опинився під атакою. Зокрема, там на аеродромі чутно детонацію, пожежа спалахнула на об'єкті енергетичної інфраструктури. У росіян виникли проблеми зі світлом, не курсує громадський транспорт.