Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Атака по Криму
Російська "влада" Севастополя заявила, що нібито Крим вночі атакували надводні та повітряні безпілотники. Вороги заявляли, що нібито збили нашу протикорабельну ракету "Нептун".
Масована атака по Липецьку
Російський Липецьк вночі проти 9 серпня опинився під атакою. Зокрема, там на аеродромі чутно детонацію, пожежа спалахнула на об'єкті енергетичної інфраструктури. У росіян виникли проблеми зі світлом, не курсує громадський транспорт.
Росія атакувала "Шахедами"
Серію вибухів чули в Дніпрі. Там через загрозу російських "Шахедів" оголошували тривогу.