Какую цель преследуют старые политики, рассказывая о том, как помогают стране во время войны, как пиарщики Порошенко прячут политическое будущее своего клиента, почему Кира Рудик – это политический труп, за что Тимошенко не любит Стамбульскую конвенцию и какой политический проект может возникнуть из концепции Арестовича под названием "Пятая Республика" – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал директор департамента внутренней политики в МЦПИ Игорь Петренко.

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Действия украинских политиков

Как бы Вы прокомментировали выходки отдельных политиков на освобожденной Киевщине в марте – апреле? Они раздавали помощь, попутно снимая процесс на видео, с целью пиара?

На самом деле, это все было очень неуклюже, если говорить прямо. Даже если это и был пиар, то скорее в минус политику, который к нему прибегал, чем в плюс.

Если откровенно, то это не что иное, как показатель того, что у многих политиков наступил кризис жанра. Если раньше они всю свою политику выстраивали исключительно на критике власти, то, когда пришла война, все прекрасно поняли, что в нынешней ситуации выходить с сокрушительной критикой не выгодно, потому что общество этого просто не воспримет категорически. А значит, надо играть на объединительных нарративах и не мешать властям принимать необходимые решения достаточно быстро.

И вот, когда ситуация стала безопаснее, первым себя показал Петр Алексеевич Порошенко. Где-то там ездил на места раздачи автоматов. Не понятно только, какая ему была из тех поездок выгода. Разве что для создания медийного фона и красивой картинки. Впоследствии оказалось, что эти акции пятого президента имели действительно чисто демонстративный характер, ведь позже на блокпостах его было больше не встретить.

Старые политики просто столкнулись с риском попадания в забвение по окончании войны. Соответственно, сейчас они продолжают пытаться возродить собственный престиж, ища электоральные баллы на полях военной славы ВСУ. Ни у кого из этих искателей престижа больше нет ничего такого, что можно было бы предложить избирателю. У них нет стратегии, эти фигуры просто не могут выработать что-то принципиально новое.

В значительной степени это объяснимо тем, что весь их функционал атрофирован. Старые политические фигуры не знают, что они могут еще делать так эффективно, как критиковать своих оппонентов.

Именно поэтому мы и видим, как бывшие элиты пытаются оставаться актуальными, где-то раздавая конфеты детям (как Ляшко, например – 24 канал) и тому подобное.

Петренко рассказал, почему некоторые украинские политики выглядят бестолково / Фото предоставлено спикером

В этом контексте еще более или менее сознательно выглядела Юлия Владимировна Тимошенко. Последняя хоть ездила в горячие точки на фронте. Был эпизод с ее визитом в Харьков едва ли не во время обстрела города. Однако этот ход был откровенно говоря, не очень удачным. В хорошем платье и туфлях на высоком каблуке туда ехать – идея такая себе, если честно.

ЮВТ была в то время даже в Сумах. Петр Алексеевич был на Печерске занят презентацией "бандеромобиля", держа пулемет в руках. Сразу же возникает вопрос: а какая там огневая точка у него расположена? С его стороны это был такой довольно примитивный подход.

Вот эти все поездки по разным учреждениям с гуманитарными грузами и другой помощью несли в себе очевидный элемент пиара. Хотя при этом нельзя возразить, что рядом с пиаром всегда была хоть какая-то помощь нуждающимся.

Такой лихорадочный поиск где бы поживиться дополнительными электоральными баллами очень просто объяснить. Бывшие политические всадники остались сегодня практически только с поддержкой своего ядерного электората. Я владею информацией из источников, которым известна закрытая социология, поэтому могу это уверенно утверждать.

Война обнажила огромное количество внутриполитических проблем среди них. Выяснилось, что абсолютно никто, ни один из политиков близкого или относительно далекого прошлого не способен стать опорой для власти нового времени.

Все, на что оказались способны бывалые, – это зарыть топор войны с властью. Этого недостаточно. По факту, настоящего объединения так и не произошло. Политики, которые оказались за пределами властных кабинетов, просто не готовы делать что-то настоящее совместно с нынешней верхушкой. Можно было банально распределить между собой зоны ответственности во время войны и работать каждому в своем рабочем секторе.

Вместо этого мы видим, как бывшие завсегдатаи политического олимпа распыляют собственные усилия, работая хаотично, светясь в тех местах, где, по их мнению, это наиболее выгодно делать в определенный момент времени.

Несколько дней назад видел видео, на котором Порошенко на фоне приобретенных им броневиков говорит: "Да, это именно я их все купил и при этом ни копейки из государственного бюджета не привлекал. И самое главное – это никакой не пиар". И вот я думаю, если бы он действительно не искал пиара, то не рапортовал бы так пафосно о своем вкладе в нашу победу при любом случае.

Сейчас Петр Алексеевич демонстрирует, как этого делать не надо. Его пиарщики сегодня делают ему наоборот только хуже. Для ядерного электората ППА, который составляет примерно 10%, это вполне себе нормально подавать в таком виде. Самые преданные адепты ЕС именно такое и любят, ведь для них не существует никого, кроме единственного и неповторимого "гетмана".

История с броневиками перекликается с еще одной тождественной. Как Порошенко едва ли не за свой счет оборудовал столицу ПВО. Хотя на самом деле его бизнесы лишь собрали деньги на ремонт уже существующих давно мощностей противовоздушной обороны. Или скажем, эпизод с "Нептунами", когда все его самые преданные единомышленники в один голос заявляли, что эти ракеты созданы во времена Порошенко.

Поэтому это все – исключительно игра на ядерный электорат, чтобы и он тоже в один прекрасный момент не разбежался. Ну и чтобы аффилированные с Петром медиа это также могли подхватить и растиражировать.

Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу того, что делает и делала во время войны Кира Рудик. Понятно, что ее постоянное позирование с автоматом также является явным пиаром. Понятно, что она объединилась с Порошенко в некий оппортунистский временный союз. Но интересно другое. Зачем ей было пиариться на драме "Азовстали", заявляя в решающие дни переговоров, что она вовлечена в весь процесс, а затем опровергая свои же пылкие заявления? Такие спекуляции, на первый взгляд, выглядят даже хуже, чем то, что делает господин пятый президент.

Вот здесь сами пиарщики Рудик поступили очень недальновидно и тупо. Не исключаю и то, что возможно, это дело рук ее врагов, которые специально сливают все надежды на политическое будущее Киры.

В принципе, все что политик делала с самого начала великой войны, шло ей в бешеный минус. И это при том, что она и так была нулевая до того. История с автоматом – это просто жесть.

А почему она с Порошенко? Да потому, что понимает, что у нее как у самостоятельного политического игрока нет будущего вообще. У Порошенко есть хоть какой-то ядерный электорат. И соответственно такая кооперация может хотя бы в теории принести некие дивиденды.

Никто другой ее к себе брать не будет, она примитивная, как политик. Надо смотреть правде в глаза. Выбрала она далеко не самый лучший способ улучшить свои позиции. Хотя, как человек достаточно молодой, могла бы продемонстрировать изобретательность и найти лучший вариант. В настоящее время Рудик находится в США. Причем уже достаточно продолжительный период времени. Не знаю даже, приезжает ли она на голосования.

Как вы видите роли Геращенко и Арестовича?

Геращенко сейчас и занимается тем, что делают его конкуренты в этой нише. Быстро выкладывает видео с места взрывов. Например, как "Труха". Они же давали это все содержимое первыми. Вплоть до момента, когда пришлось блюрить изображение. Из таких же соображений следует и Геращенко. Понимая, что для него лучше было бы сохранить свое место в отечественной политике, использует военное время для наращивания своей узнаваемости.

А что можно сказать в этом же контексте о господине Арестовиче?

Они оба – и Арестович, и Геращенко соответственно, хотят быть в политике. Поэтому сейчас пытаются сформировать определенную аудиторию. Возможно, Арестович даже просчитывает, какую реакцию может вызвать то или иное заявление. Кто будет за, а кто – наоборот против. Давайте не забывать, что политики во все времена руководствовались принципом "разделяй и властвуй". Так же и в этом случае.

Каждый из них пытается найти комфортный для себя сегмент электорального круга. У нас в последнее время электоральные поля изменились кардинально.

Могу предположить, что центристская позиция будет популярнее, чем до этого была. Неизвестно, что будет с левым флангом, поскольку бело-голубая ниша полностью разрушена. Для избирателей бывших пророссийских партий должна существовать некая альтернатива.

Очевидно, что тот же Арестович считает привлекательной для бело-голубого избирателя ностальгию по "совку". В процессе построения привлекательного образа союза он будет отталкиваться от того не многочисленного, что было хорошего в этом тоталитарном государстве.

В Украине еще до сих пор есть значительный пласт людей, для которых такие нарративы выглядят так себе ничего. Вот на них Арестович и ориентируется.

Тимошенко, горячие точки и Стамбульская конвенция

Теперь пора нам поговорить подробнее о Тимошенко, которую мы упоминали ранее. Почему она так горячо протестует против Стамбульской конвенции?

Не исключаю, что такое ее мнение вызвано ориентацией на консервативную религиозную часть общества. Она отражает убеждения тех попов, которые рассказывают о вреде от принятия конвенции.

И это в то время, когда Украина использует понятие гендера уже давно. И уж тем более там речь не идет о пропаганде гомосексуализма. Основное внимание сфокусировано на защите женщин от домашнего насилия. В конце концов, сами мужчины тоже не редко страдают от насилия. Об этом тоже забывать не надо.

Как видим, этот документ не является каким-то таким страшным. ЮВТ боится даже не его, а скорее законодательных изменений, которые нужно будет делать на основе конвенции, чтобы двигаться в ЕС и дальше. Позиция ее может быть следующей. Что мол, да, давайте двигаться в ЕС, но с сохранением самобытных украинских ценностей. Что мы привыкли к этим традиционным ценностям, первыми среди которых являются семейные, и хотим их в будущем поддерживать и пропагандировать.

Опять же, это все – не что иное, как попытки сыграть на избирателях, брезгующих либеральными ценностями, считая Европу место торжества геев. Таким образом, Тимошенко хочет заложить электоральный фундамент для как можно более длительного пребывания в политическом процессе страны.

Новые политические проекты

Сейчас мы с Вами подходим к самому интересному моменту в нашем разговоре. А именно к вопросу о конкретных политических проектах, которые сейчас на уме у Арестовича, Подоляка и Романенко (речь о Юрии Романенко, эксперте Украинского института будущего и главном редакторе сайта "Волна" по совместительству – 24 канал). Во что может на выходе трансформироваться идея Арестовича под названием Пятая республика?

Хороший вопрос. Это будет проект, построенный на лозунгах восстановления дружеских связей с постпутинской "хорошей россией". Частично он будет перекликаться с тем, о чем мы говорили, затрагивая тему отношения Арестовича к советщине.

На это есть определенный запрос в обществе. В то же время, здесь читаются попытки выйти за пределы своей целевой аудитории и привлечения людей, которые больше не считают ТВ единственным источником информации.

В политической плоскости проект так же будет ориентирован на какую-то долю сторонников, в том числе и Арестовича. Будем честными, такие люди до сих пор есть. Вопрос лишь в том, как велико их количество.

Вместе с тем успехи замысла Подоляка – Арестовича – Романенко во многом будут зависеть от конечного исхода войны. Именно от того, в каком состоянии страна будет после победы.

На самом деле, определенное рациональное зерно в этой идее все же есть. После того как мы победим, россия же никуда не исчезнет с карты мира, как бы нам этого ни хотелось. Соответственно, нам предстоит обрести модальность сосуществования. На мой взгляд, именно это нам и будет предложено под видом "Пятой республики".

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