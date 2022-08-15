Убийственные санкции, призыв к путину и завершение войны: интервью с австралийским сенатором

Сенатор от штата Виктория в Австралии Дэвид Ван посетил Украину и в очередной раз заявил о поддержке нашего государства. За четкую позицию чиновника внесли в "черный список" и запретили ему въезд в россию, однако убеждение политика это не изменило.

О том, какую военную помощь Австралия оказывает Украине, какие санкции были введены против страны-агрессора и что нужно сделать миру, чтобы остановить путина – читайте в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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"Вне пределов НАТО, одно из самых больших донорских пособий – это как раз от Австралии"

Война в Украине длится почти 6 месяцев. В начале полномасштабного нападения россии все внимание мира было приковано к событиям у нас в стране. Однако со временем интерес ослаб, люди вернулись к своим привычным делам. Следят ли, интересуются ли сейчас австралийцы за войной в Украине?

Я – руководитель группы дружбы Украина – Австралия в парламенте. Как раз цель визита преследует две цели. Первая – это показать украинским властям и обществу, что мир держит в фокусе это событие, что австралийцам эта ситуация небезразлична.

Вторая цель состоит в том, чтобы вернувшись назад, рассказать правительству Австралии, почему мы должны дальше оказывать помощь, оказывать усиленную поддержку, почему это важно для Австралии – в дальнейшем быть одним из тех, кто поддерживает Украину.

Сенатор Дэвид Ван от штата Виктория из Австралии / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какую военную помощь Австралия оказывает Украине? Как думаете, может ли она быть больше? (еще в апреле Украина получила 20 австралийских бронетранспортеров Bushmaster и военную помощь на общую сумму более 20 миллионов долларов. Затем снова были санкции, миллионы долларов помощи).

На данный момент правительство Австралии уже предоставило Украине 16 или более военных машин Bushmaster. Это бронетранспортеры с усиленным вооружением для перевозки солдат. Также наша страна передала 28 бронетранспортеров М113. Это более старая версия военных машин, но она очень хорошо себя рекомендует как раз в тыловых операциях. То есть когда они расположены позади Bushmaster, которые считаются одними из самых современных.

Также Австралия предоставляет дроны. Сегодня я приехал не один, а вместе с руководителем солидной и крупной австралийской военной корпорации, которая как раз производит беспилотники. Они передаются и используются для уничтожения вражеских танков и пехоты. То есть то, что считается тяжелым вооружением.

"Одно из самых больших донорских пособий – это как раз от Австралии" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Украину уже передано 68 дронов маленьких размеров. Они действуют на расстоянии 15 км. Но выполняют одноразовую миссию, например, уничтожают танк, но больше не возвращаются на базу. Также были предоставлены пять единиц беспилотников больших размеров. Они могут использоваться многократно и выполнять свою миссию на расстоянии до 70 километров. Затем могут вернуться обратно на станцию, перезаряжаться и продолжать боевые задания.

К примеру Javelin, которые мы активно используем против танков, обладают оперативной способностью до двух километров. А, например, дроны, поставляемые Украине австралийской стороной, до 50 километров. То есть это значительно увеличивает возможности украинской армии по уничтожению вражеской техники.

Если вы не знаете, где расположены вражеские танки, то на высоте от 1,5 до 3 километров вы запускаете дроны и они осуществляют разведку местности. Также было предоставлено 399 миллионов австралийских долларов на бронежилеты и медицинские аптечки для Вооруженных Сил Украины. За пределами НАТО одно из самых больших донорских пособий – это именно от Австралии.

Беспрецедентные санкции

Австралия активно вводит санкции против россии и ее чиновников. Достаточно ли этих санкций? И готовятся ли новые, еще более мощные? Особенно против российских компаний.

По состоянию на сегодняшний день австралийское правительство, пожалуй, ввело самое тяжелое и наибольшее количество санкций против россии. Более того, видимо, чем Соединенные Штаты и Европейский Союз. Были введены персональные санкции против 827 чиновников и бизнесменов россии. Персонально против президента россии и также против членов Совета нацбезопасности россии, который принял решение о вторжении в Украину.

Также были введены санкции против 62 российских компаний. Практически каждый месяц вводится дополнительный, обновленный санкционный перечень. На сайте Министерства иностранных дел Австралии представлен полный объем санкций против энергетической отрасли, финансового сектора россии, против всех их стратегических отраслей, бизнеса, против ключевых лиц в бизнесе и политике.

Австралия ввела персональные санкции против 827 чиновников и бизнесменов россии / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Против нефти и газа не ввели санкции, потому что Австралия не импортирует эти виды продукции. Поэтому, на данный момент, уже австралийским правительством введены самые беспрецедентные по масштабам санкции против российской экономики и российского политического режима.

Также введен запрет на экспорт в россию всех видов запчастей, которые могут быть использованы при изготовлении вооружения, например ракет или танков в первые дни войны.

Могут ли санкции играть решающую роль, чтобы война наконец прекратилась? Какие еще ограничения следует ввести против россии и режима путина?

Я не уверен, что санкции, введенные миром против режима путина, могут на короткую перспективу остановить войну, но они могут значительно ослабить россию в ее попытках продолжить агрессию в отношении Украины.

По моему мнению, некоторые европейские страны, например Германия и Франция, могли сделать гораздо больше по введению санкций, а также по прекращению режима путина вести войну в Украине.

От Европейского Союза можно было бы ожидать больших действий по прекращению покупки нефти и газа от россии, а также введению полноценных санкций против финансовых институтов россии.

К примеру, в Германии сотни танков первого поколения "Леопард", которые находятся на консервации, а могли бы быть отправлены в поддержку украинских Вооруженных Сил для противостояния агрессии. Они давно их не используют, но имеют сотни и могли бы прислать на оборону Украины.

Франция, возможно, не производит столько танков, но что касается летальных средств, например самолетов, артиллерии, средств связи, то это Франция могла бы поставлять в Украину. Они боятся остаться без газа, особенно Германия, в меньшей степени – Франция. Я надеюсь, что это не связано с тем, что они не думают об Украине.

"Германия и Франция могли сделать значительно больше относительно введения санкций" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Недавно делегация из Австралии во главе с премьером побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Повлияло ли это как-то на позицию Вашей страны? Почему этот визит важен?

В мае были выборы и к власти пришло новое правительство. До этого у власти была либеральная партия, которую я представляю. За время пребывания у власти моей партии до мая, было предоставлено 275 миллионов австралийских долларов.

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Новый премьер и новая победившая на выборах власть поддерживали Украину и до того, как возглавили правительствоВ июле был визит премьер-министра, во время которого было объявлено о новой финансовой помощи Украине на сумму 100 миллионов автралийских долларов. По-видимому, этого все еще недостаточно.

И мой визит также нацелен на то, чтобы встретившись с представителями государственных органов, Министерством обороны, Верховной Радой, Министерством иностранных дел донести позицию о том, что еще нужно делать для поддержки Украины.

Как вы думаете, что помогло бы Украине победить в этой кровавой войне?

Для начала нужно больше боевых самолетов, танков, больше артиллерии и снарядов, дронов, больше ракет, которые можно запускать на дальнее расстояние и средства ПВО. А также финансовую помощь от стран и международных организаций в поддержку бюджета, чтобы Украина смогла сохранить экономику и дальше вести войну. Также это требует больших средств на восстановление страны.

"Нужно больше боевых самолетов, боевых танков, больше артиллерии и снарядов..." / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Путин понимает только язык силы"

Сейчас Украина призывает западные страны и весь мир признать россию государством-спонсором терроризма. Готова ли поддержать такое решение Австралия?

В последнее десятилетие Австралия признавала спонсорами терроризма такие страны как Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и так далее. Это прерогатива правительства. По моему личному мнению, такое решение, кроме пренебрежения, не принесет материальных потерь для россии. Санкции, принимаемые также по утверждению парламента, дают больший результат. Пока дискуссии в парламенте или правительстве об этом не идет. Возможно потому, что эта дискуссия только началась.

Признание страны террористом автоматически запрещает гражданам страны въезд в Австралию по нашему законодательству. С моральной точки зрения, я полностью поддерживаю это. Но насчет международного права, даст ли это что-нибудь, – затрудняюсь ответить. В настоящее время санкции выглядят наиболее действенными, если их использовать в полной мере и правильно применять.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский выступал перед студентами австралийских вузов онлайн. В его выступлении четко были поставлены акценты, что если он (путин – 24 канал) боится потерять лицо, то совершал ли он такие зверства, которые имели место в Буче, Ирпене и других городах Украины. Меседж был ясен, что путин может понять только язык силы. Поэтому наиболее адекватная опция – это поддержка Украины, предоставление вооружений и других ресурсов.

Также мы поддерживаем мнение, чтобы международные организации проинспектировали или взяли под контроль ситуацию на атомных электростанциях.

"На данный момент санкции выглядят наиболее действенными..." / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"русская армия велика по количеству, но украинская армия доказала свою эффективность"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир закрыться от россиян. Готова ли Австралия это сделать?

Прерогатива таких запретов принадлежит исполнительной власти, то есть правительству. Этот визит как раз позволяет собрать возможную информацию, что еще полезно Украине. По возвращении я задаю вопрос перед Министерством иностранных дел Австралии о такой возможности.

Путин очень хорошо владеет методами дезинформации, но плохо ведет войну. русская армия велика по количеству, но украинская армия доказала свою эффективность и профессионализм. Украина реально может победить в этой войне, если бы получала должное количество вооружения.

Какова, по вашему мнению, настоящая причина нападения россии на Украину?

Я убежден, что это империалистическое стремление путина. Если мир позволит Украине проиграть, я боюсь за будущую судьбу Молдовы и стран Балтии.

То есть вы думаете, что путин не остановится на Украине?

Нет, не остановиться, пойдет дальше. Нет сомнений, что он не остановится на Украине, если ему разрешат победить здесь.

Представьте, что сейчас перед вами стоит путин. Что бы вы сказали?

Ты не можешь победить, остановись.

"Путин очень хорошо владеет методами дезинформации, но плохо ведет войну" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Эпитеты о "второй армии" в мире не соответствуют действительности"

Как вы думаете, когда эта война закончится и как это произойдет?

По факту у нас сейчас такая ситуация, что россияне очень активно теряют людей и технику. У них есть проблемы со снабжением в Херсоне, после того как Украина атаковала их инфраструктуру. При поддержке в танках, артиллерии, вооружении у Украины есть все реальные шансы отбить и выгнать их из Херсона, Луганской и Донецкой областей и Крыма.

По-моему, (россияне – 24 канал) – это большая, но не качественная, то есть не профессиональная армия. Все эти эпитеты о "второй армии" в мире не соответствуют действительности. Мы видим, что украинские ребята – более профессиональные. Все перечисленные вещи – потеря техники, потеря людей – не хорошие признаки для русской армии. Это говорит о том, что при должной поддержке со стороны Запада есть вполне реальные шансы вернуть все захваченные территории.

"Мы видим, что украинские ребята значительно профессиональнее" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как эта война повлияла на весь мир, в частности на Австралию?

За последние полгода, когда началась война, мир сильно изменился драматично. К примеру, нехватка топлива, энергоресурсов, продуктов питания. Очень хорошо, что удалось начать транспортировку зерна из Украины, что позволит избежать голода в мире.

Как пример, ситуация на Шри-Ланке, где в связи с тем, что правительство не смогло накормить население, началась турбулентность, начались массовые протесты. И очень хорошо, что удалось возобновить экспорт зерна, потому что повторение ситуации в других странах, как в Шри-Ланке, чревато нестабильностью.

Как вы видите будущее Украины? А россии?

Что касается россии, то мы уже видим, что это несостоявшаяся страна. Нападением на Украину они хотели усилить свою государственность, но так не произошло, и россия продолжает ее терять.

Если мы принимаем во внимание санкции и в соответствии с географическими размерами их очень слабую экономику, то россия не может продолжать в дальнейшем на перспективу такие агрессивные действия, которые она предпринимает сейчас. Поэтому мы будем видеть и дальше внутреннюю слабость в этой стране.

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Если мы говорим об Украине, то при дальнейшем восстановлении этого государства, создании рабочих мест, я вижу, что это должно происходить в рамках ЕС и НАТО. После всего, что произошло, невозможно, чтобы Украина не развивалась в семье европейских институций, Европейского Союза, а также НАТО, которые должны были бы активнее уложиться в восстановление экономики страны после войны.

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