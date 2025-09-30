Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Jazeera.
За что осудили мужчину?
Уголовный суд города Наджаф приговорил иракца к пожизненному заключению за торговлю людьми с целью отправки их в Россию для участия в войне против Украины.
Осужденный вместе с другими обвиняемыми формировал группы и отправлял их воевать в другие страны в обмен на денежные суммы,
– говорится в заявлении суда.
Приговор пожизненного заключения был вынесен на основании закона 2012 года, который криминализирует вербовку или транспортировку людей с целью эксплуатации.
Агентство Associated Press заявило, процитировав иракского судебного чиновника и высокопоставленного сотрудника службы безопасности, что осужденным является Рисан Фалах Камель. Дополнительных имен пока не объявлено, а официальный текст обвинительного акта не обнародован.
Граждане разных стран воюют за Россию: что известно?
Напомним, что ВСУ взяли в плен гражданина Кении, который утверждает, что поехал в Россию как турист и попал в российскую армию обманом.
Легион "Свобода России" взял в плен нигерийца Кехинде Олувагбемилеке, который воевал за оккупантов на Запорожском направлении, чтобы избежать тюремного срока в России.
Кроме этого, украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали на стороне России. Они признались, что ехали "делать шампунь", но подписали контракт и пошли воевать за деньги.