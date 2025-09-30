Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Jazeera.

За что осудили мужчину?

Уголовный суд города Наджаф приговорил иракца к пожизненному заключению за торговлю людьми с целью отправки их в Россию для участия в войне против Украины.

Осужденный вместе с другими обвиняемыми формировал группы и отправлял их воевать в другие страны в обмен на денежные суммы,

– говорится в заявлении суда.

Приговор пожизненного заключения был вынесен на основании закона 2012 года, который криминализирует вербовку или транспортировку людей с целью эксплуатации.

Агентство Associated Press заявило, процитировав иракского судебного чиновника и высокопоставленного сотрудника службы безопасности, что осужденным является Рисан Фалах Камель. Дополнительных имен пока не объявлено, а официальный текст обвинительного акта не обнародован.

