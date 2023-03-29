Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте Зеленский посетил нашу границу с Россией, первые Challenger 2 в ВСУ: хронология 398 дня войны
Россия продолжает попытки наступать на Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Тяжелее всего нашим бойцам на Бахмутском направлении, однако они сдерживают россиян.
Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте Зеленский посетил нашу границу с Россией, первые Challenger 2 в ВСУ: хронология 398 дня войны