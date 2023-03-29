Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.

Зауважте Зеленський відвідав наш кордон з Росією, перші Challenger 2 в ЗСУ: хронологія 398 дня війни

5:34 Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що в місті чули декілька вибухів у всіх районах. Він запевнив, що окупанти метушаться, тож варто чекати подробиць від Генштабу ЗСУ.

2:55 Журналіст New York Times Крістіан Тріберт звернув увагу, що в станиці Бакинська Краснодарського краю Росії безупинно збільшується кількість поховань ПВК "Вагнера". Тільки за 2 місяці там на кладовищі з'явилося сотні нових могил.

00:37 OSINT-розслідувачі за допомогою відкритих джерел встановили, що на війні в Україні загинули щонайменше 2 тисячі російських офіцерів. Проте реальні втрати можуть бути значно більшими, адже це тільки кількість тих смертей, які вдалось підтвердити.