Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.
Зауважте Зеленський відвідав наш кордон з Росією, перші Challenger 2 в ЗСУ: хронологія 398 дня війни
Росія продовжує спроби наступати на Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Найважче нашим бійцям на Бахмутському напрямку, проте вони стримують росіян.
Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.
Зауважте Зеленський відвідав наш кордон з Росією, перші Challenger 2 в ЗСУ: хронологія 398 дня війни