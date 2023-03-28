Про ключові події вівторка, 28 березня, читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться також Росія може перенести основні зусилля на Авдіївку, нас чекає позиційна війна, – Жданов 03:00Сили ППО збили 12 з 13 запущених іранських дронів-камікадзе та розвідувальний безпілотник "Гранат-4". У знищенні ворожих цілей відзначилися бійці повітряних командувань "Центр" та "Схід". 02:26Пізно ввечері 27 березня Росія почала чергову масовану атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed. Ворог запустив 13 таких безпілотників. Також загарбники запустили розвідувальний безпілотник "Гранат-4". Крім того, росіяни вдарили по Україні двома керованими авіаційними бомбами. 01:54Російські пропагандисти поширили нову брехню – відео, на якому нібито український воїн залякує жінку з дитиною. Цю постановку поширило навіть кремлівське МЗС.Однак якщо взяти до уваги ідентифікацію місця зйомки, то виходить, що українські війська уже десь між Донецьком та Макіївкою. 00:18Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9. Розслідування французьких журналістів вказує на можливих постачальників, серед яких виділяють Об'єднані Арабські Емірати, Індонезію та Грецію.