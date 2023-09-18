Какая ситуация на поле боя, в регионах и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
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Взрывы на Хмельнитчине
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в Хмельницкой области. По его данным, работала ПВО.
Телеграмм-каналы писали о взрывах в Староконстантинове.
СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области, однако официально власти об этом не сообщали.
Россия могла запускать дроны-камикадзе по Одесской области. Воздушные силы ВСУ сообщали, что работала ПВО.
Ту-95мс взлетел
Воздушные силы заявили, что 7 Ту-95мс взлетел из Оленегорска. Поэтому украинцев предупредили о возможных пусках крылатых ракет.