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05:59, 18 вересня Вибухи на Хмельниччинні Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у Хмельницькій області. За його даними, працювала ППО. Телеграм-канали писали про вибухи в Старокостянтинові.

05:19, 18 вересня ЗМІ писали про вибухи в Дніпропетровській області, проте офіційно влада про це не повідомляла.

01:57, 18 вересня Росія могла запускати дрони-камікадзе по Одеській області. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що працювала ППО.