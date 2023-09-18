Яка ситуація на полі бою, в регіонах та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибухи на Хмельниччинні
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у Хмельницькій області. За його даними, працювала ППО.
Телеграм-канали писали про вибухи в Старокостянтинові.
ЗМІ писали про вибухи в Дніпропетровській області, проте офіційно влада про це не повідомляла.
Росія могла запускати дрони-камікадзе по Одеській області. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що працювала ППО.
Ту-95мс злетів
Повітряні сили заявили, що 7 Ту-95мс злетів з Оленегорська. Саме тому українців попередили про можливі пуски крилатих ракет.