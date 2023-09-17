Яка ситуація в різних областях України, на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Дрон над Москвою
У Москві знову заявили, що збили безпілотник. Окупанти поскаржились, що оголосили план "Килим" в столичному аеропорті Внуково та Шереметьєво. Загалом скасували 3 рейси та затримали орієнтовно 19.
Окрім того, бідкались про нібито атаку на тимчасово окупований Крим.
Вибухи в Харкові
Росія атакувала Харків балістичними ракетами С-300 з Бєлгорода. У місті чули орієнтовно 4 вибухи, за різними даними росіяни запустили 5 чи 6 ракет. Дані про наслідки влада не повідомляла.