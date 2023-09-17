06:10, 17 вересня

У Москві знову заявили, що збили безпілотник. Окупанти поскаржились, що оголосили план "Килим" в столичному аеропорті Внуково та Шереметьєво. Загалом скасували 3 рейси та затримали орієнтовно 19.

Окрім того, бідкались про нібито атаку на тимчасово окупований Крим.