Какая ситуация на фронте и в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Когда в США рассмотрят запрос о помощи Украине
Палата представителей США рассмотрит запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине после Дня Благодарения. Лидер республиканского большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что комбинированный пакет национальной безопасности включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и укрепление границы с Мексикой.
Палата представителей США одобрила новое временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Там не предусмотрена дополнительная помощь Израилю или Украине.
Однако анонимный чиновник Белого дома заверил, что Конгресс должен рассмотреть насущные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC (Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей) и другими важными приоритетами, которые должны иметь поддержку обеих партий.
Встреча Си и Байдена
15 ноября запланирована встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Они проведут переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Израильский журналист Цви Зильбер рассказал, что многие обозреватели считают, что последствия этой встречи существенно повлияют на геополитическую ситуацию в ближайшие годы.
Учитывая это, на встрече Байдена и Си действительно может прозвучать просьба США по поводу уменьшения помощи России. Важно, что Китай хочет договариваться с Вашингтоном о сбалансированности интересов, потому что Пекину также неприятно продолжительное затягивание войны,
– добавил журналист.
Источники наводников в Грозе были на поминальном обеде
Россия ударила ракетой "Искандер" в кафе во время поминок в селе Гроза Харьковской области. К сожалению, там погибли по меньшей мере 53 человека.
Анонимный источник в правоохранительных органах рассказал, что некоторые из лиц, передавших наводчикам информацию о поминальной церемонии за военным в селе Гроза, также присутствовали на этом обеде в кафе-ресторане.
"Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставивших братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем", - пояснил собеседник.
По данным СБУ, ракету на село навели жившие в этом селе Дмитрий и Владимир Мамоны, однако они перешли на сторону врага и переехали в Россию.