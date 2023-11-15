00:02, 15 ноября

Россия ударила ракетой "Искандер" в кафе во время поминок в селе Гроза Харьковской области. К сожалению, там погибли по меньшей мере 53 человека.

Анонимный источник в правоохранительных органах рассказал, что некоторые из лиц, передавших наводчикам информацию о поминальной церемонии за военным в селе Гроза, также присутствовали на этом обеде в кафе-ресторане.

"Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставивших братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем", - пояснил собеседник.

По данным СБУ, ракету на село навели жившие в этом селе Дмитрий и Владимир Мамоны, однако они перешли на сторону врага и переехали в Россию.