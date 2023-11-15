00:02, 15 листопада

Росія вдарила ракетою "Іскандер" по кафе під час поминок у селі Гроза Харківської області. На жаль, там загинуло щонайменше 53 людини.

Анонімне джерело у правоохоронних органах розповіло, що деякі з осіб, які передали навідникам інформацію про поминальну церемонію за військовим у селі Гроза, також були присутніми на цьому обіді у кафе-ресторані.

"Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутніми", – пояснив співрозмовник.

За даними СБУ, ракету на село навели Дмитро та Володимир Мамони, які жили в цьому селі, проте вони перейшли на бік ворога та переїхали в Росію.