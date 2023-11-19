06:05, 19 ноября

В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по Киеву много групп дронов, заходивших на атаку волнами, по разным направлениям, постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в городе звучала несколько раз за ночь.

Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей,

– заявил Сергей Попко.

Начальник КМВА заверил, что по информации на данный момент, в городе нет пострадавших или критических разрушений.