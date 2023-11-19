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Враг запустил по столице ориентировочно 10 "Шахедов"
В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по Киеву много групп дронов, заходивших на атаку волнами, по разным направлениям, постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в городе звучала несколько раз за ночь.
Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей,
– заявил Сергей Попко.
Начальник КМВА заверил, что по информации на данный момент, в городе нет пострадавших или критических разрушений.
Россия атаковала Киев
Перед полуночью в Киеве раздалась воздушная тревога. После этого в столице раздались взрывы, на подступах к городу работала ПВО.
ВСУ продвинулись на левом берегу Днепра
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ подвинули оккупантов на 3 – 8 километров от Днепра в Херсонской области.
Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать,
– отметила спикер.
Однако Гуменюк добавила, что враг продолжает из артиллерии поливать огнем правый берег Херсона.