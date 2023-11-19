Яка ситуація на фронті, у дипломатії та щодо допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ворог запустив по столиці орієнтовно 10 "Шахедів"
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог запустив по Києву багато груп дронів, які заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в місті лунала декілька разів за ніч.
Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей,
– заявив Сергій Попко.
Начальник КМВА запевнив, що за інформацією на цю хвилину, в місті немає постраждалих чи критичних руйнувань.
Росія атакувала Київ
Перед опівніччю у Києві пролунала повітряна тривога. Після цього в столиці пролунали вибухи, на підступах до міста працювала ППО.
ЗСУ просунулись на лівому березі Дніпра
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ посунули окупантів на 3 – 8 кілометрів від Дніпра у Херсонській області.
Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому – це певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати,
– зазначила речниця.
Проте Гуменюк додала, що ворог продовжує з артилерії поливати вогнем правий берег Херсонщини.