06:05, 19 листопада

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог запустив по Києву багато груп дронів, які заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в місті лунала декілька разів за ніч.

Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей,

– заявив Сергій Попко.

Начальник КМВА запевнив, що за інформацією на цю хвилину, в місті немає постраждалих чи критичних руйнувань.