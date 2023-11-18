Яка ситуація на фронті, у дипломатії та щодо військової допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
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Під Києвом збили всі дрони
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що ворог запустив дрони по Києву з південного напрямку. На атаку Києва вони заходили з північного напрямку.
Попри всі маневри ворога, наші захисники збили всі повітряні цілі ворога, а їх було майже 10, на підступах до Києва.
За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.
У Києві та переважно на Півночі України знову пролунала тривога через загрозу застосування балістики. Проте згодом були відбої.
Росія масовано атакувала Україну
Окупанти масовано атакували Україну, проте працювала наша ППО. Зокрема, перший заступник ОВА Сергій Тюрін підтвердив роботу протиповітряної оборони в Хмельницькій області. Окрім того, працювала ППО у Києві.
Окрім того, напередодні ввечері вибухи лунали на Запоріжжі.
У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх чули у районі Старокостянтинова. Повітряні сили ЗСУ просили мешканців міста перебувати в укриттях.
Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія фактично з літа заморозила процес обміну полоненими.
За його словами, Росія такими вчинками намагається розхитати наше суспільство, адже в Росії наші полонені утримуються в значно гірших умовах, ніж окупанти в Україні.