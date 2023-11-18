Яка ситуація на фронті, у дипломатії та щодо військової допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.

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05:30, 18 листопада

Під Києвом збили всі дрони

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що ворог запустив дрони по Києву з південного напрямку. На атаку Києва вони заходили з північного напрямку.

Попри всі маневри ворога, наші захисники збили всі повітряні цілі ворога, а їх було майже 10, на підступах до Києва.

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань.

04:22, 18 листопада

У Києві та переважно на Півночі України знову пролунала тривога через загрозу застосування балістики. Проте згодом були відбої.

02:43, 18 листопада

Росія масовано атакувала Україну

Окупанти масовано атакували Україну, проте працювала наша ППО. Зокрема, перший заступник ОВА Сергій Тюрін підтвердив роботу протиповітряної оборони в Хмельницькій області. Окрім того, працювала ППО у Києві.

Окрім того, напередодні ввечері вибухи лунали на Запоріжжі.

00:10, 18 листопада

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Їх чули у районі Старокостянтинова. Повітряні сили ЗСУ просили мешканців міста перебувати в укриттях.

00:08, 18 листопада

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія фактично з літа заморозила процес обміну полоненими.

За його словами, Росія такими вчинками намагається розхитати наше суспільство, адже в Росії наші полонені утримуються в значно гірших умовах, ніж окупанти в Україні.