06:14, 17 листопада

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів, що у Хмельницькому районі вночі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що Росія атакувала дронами.

Посадовець заявив, що у Хмельницькій області працювала ППО. За його даними, попередньо люди не постраждали, пошкоджень немає.