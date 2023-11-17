Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія атакувала Хмельницьку область
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів, що у Хмельницькому районі вночі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що Росія атакувала дронами.
Посадовець заявив, що у Хмельницькій області працювала ППО. За його даними, попередньо люди не постраждали, пошкоджень немає.
Скільки дітей Росія вивезла до Білорусі
У Єльському університеті назвали кількість дітей, яких Росія незаконно вивезла на територію Білорусі з початку вторгнення. Попередньо відомо, що мовиться про 2,4 тисячі неповнолітніх українців.