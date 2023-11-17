Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия атаковала Хмельницкую область
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в Хмельницком районе ночью раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что Россия атаковала дронами.
Чиновник заявил, что в Хмельницкой области работала ПВО. По его данным, предварительно люди не пострадали, повреждений нет.
Сколько детей Россия вывезла в Беларусь
В Йельском университете назвали количество детей, которых Россия незаконно вывезла на территорию Белоруссии с начала вторжения. Предварительно известно, что говорится о 2,4 тысячах несовершеннолетних украинцев.