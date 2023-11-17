06:14, 17 ноября

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в Хмельницком районе ночью раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что Россия атаковала дронами.

Чиновник заявил, что в Хмельницкой области работала ПВО. По его данным, предварительно люди не пострадали, повреждений нет.