Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и военной помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Враг не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день сдерживают наступление оккупантов.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и военной помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Прокуроры будут расследовать расстрел бойцов ВСУ, враг атаковал дронами: хронология 648 дня войны