Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо військової допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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