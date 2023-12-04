Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо військової допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ворог не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові день у день стримують наступ окупантів.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо військової допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Прокурори розслідуватимуть розстріл бійців ЗСУ, ворог атакував дронами: хронологія 648 дня війни