Какая ситуация на фронте, какие мирные города атаковал враг, чем помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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DeepState: враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку
Аналитики заявили, что Россия оккупировала Богоявленку и Новоукраинку. Кроме того, враги продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.
Дроны ударили по России
Дроны атаковали Москву, Брянскую, Ростовскую, Смоленскую области. Российское минобороны заявило о "сбитии" 23 беспилотников. Однако о "работе ПВО" в Московской области власти не писали, об этом сообщали СМИ.
ISW: ВСУ восстановили позиции в Торецке, враг наступает на нескольких направлениях
Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне российских наступательных операций, продолжающихся в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка,
– говорят в ISW.
Однако оккупанты наступают на юго-восток от Купянска, на запад от Сватово, на запад и в центр Селидово, на восток от Курахово и на юго-запад от Донецка в районе Угледара.
Потери врага
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1560 российских военных, с начала полномасштабной войны – 693 640. Враги потеряли в технике:
- танков – 9 137 (+8),
- боевых бронированных машин – 18 433 (+29),
- артиллерийских систем – 19 955 (+38),
- РСЗО – 1 242 (+1),
- средств ПВО – 986 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 979 (+40),
- крылатых ракет – 2 625 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 840 (+91),
- специальной техники – 3 567 (+1).
Россияне запустили 62 дрона по Украине
Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты запустили по Украине 62 беспилотника российских Орла и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 07:00 (30 октября – 24 Канал) подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,
– заявили военные.
Воздушные силы ВСУ отметили, что 25 беспилотников – локально потеряны.
Россия атаковала Киев
Россия запустила по Киеву дроны-камикадзе типа "Шахед". Обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе, что повлекло пожар.
В доме 9 раненых, среди них – 11-летняя девочка.
Также атака россиян привела к пожару в 8-этажном административном здании. К счастью, огонь ликвидировали.