08:05, 30 октября

Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне российских наступательных операций, продолжающихся в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка,

– говорят в ISW.

Однако оккупанты наступают на юго-восток от Купянска, на запад от Сватово, на запад и в центр Селидово, на восток от Курахово и на юго-запад от Донецка в районе Угледара.