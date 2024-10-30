Яка ситуація на фронті, які мирні міста атакував ворог, чим допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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DeepState: ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку
Аналітики заявили, що Росія окупувала Богоявленку та Новоукраїнку. Окрім того, вороги просунулись в Селидовому та Ясній Поляні.
Дрони вдарили по Росії
Дрони атакували Москву, Брянську, Ростовську, Смоленську області. Російське міноборони заявило про "збиття" 23 безпілотників. Проте про "роботу ППО" в Московській області влада не писала, про це повідомляли ЗМІ.
ISW: ЗСУ відновили позиції в Торецьку, ворог наступає на декількох напрямках
Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції в Торецьку на тлі російських наступальних операцій, що тривають у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції вздовж Червоного провулку у центрі Торецька,
– кажуть в ISW.
Проте окупанти наступають на південний схід від Куп'янська, на захід від Сватового, на захід та в центр Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару.
Втрати ворога
Сили оборони України за минулу добу знищили 1560 російських військових, з початку повномасштабної війни – 693 640. Вороги втратили у техніці:
- танків – 9 137 (+8),
- бойових броньованих машин – 18 433 (+29),
- артилерійських систем – 19 955 (+38),
- РСЗВ – 1 242 (+1),
- засобів ППО – 986 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
- крилатих ракет – 2 625 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91),
- спеціальної техніки – 3 567 (+1).
Росіяни запустили 62 дрони по Україні
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти запустили по Україні 62 безпілотники російських Орла та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 07:00 (30 жовтня – 24 Канал) підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,
– заявили військові.
Повітряні сили ЗСУ зазначили, що 25 безпілотників – локаційно втрачені.
Росія атакувала Київ
Росія запустила по Києву дрони-камікадзе типу "Шахед". Уламки дрона влучили в житловий будинок у Солом'янському районі, що спричинило пожежу.
У будинку 9 поранених, серед них – 11-річна дівчинка.
Також атака росіян призвела до пожежі в 8-поверховій адміністративній будівлі. На щастя, вогонь ліквідували.