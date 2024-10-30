08:05, 30 жовтня

Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції в Торецьку на тлі російських наступальних операцій, що тривають у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції вздовж Червоного провулку у центрі Торецька,

– кажуть в ISW.

Проте окупанти наступають на південний схід від Куп'янська, на захід від Сватового, на захід та в центр Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару.