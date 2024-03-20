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04:52, 20 марта В российском Энгельсе прогремели мощные взрывы В российском городе Энгельс прогремели 2 – 4 мощных взрыва. Минобороны России заявило, что сбило 2 беспилотника. Там якобы традиционно, "никто не пострадал и ничего не повредило".