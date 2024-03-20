Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, что нового известно о помощи от разных стран – читайте в тексте 24 Канала.
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В российском Энгельсе прогремели мощные взрывы
В российском городе Энгельс прогремели 2 – 4 мощных взрыва. Минобороны России заявило, что сбило 2 беспилотника. Там якобы традиционно, "никто не пострадал и ничего не повредило".
ГУР осуществило масштабные кибератаки на структуры России
Украинская разведка нанесла кибератаки государственным и частным структурам, которые финансируют войну. Все эти атаки происходили с 11 по 18 марта 2024 года.
Убытки россиян могут достигать сотен тысяч долларов.