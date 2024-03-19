06:24, 19 марта

Джейк Салливан отметил, что вместо Эммануэля Макрона он говорить не может. В то же время добавил, что французский лидер имеет полное право в дальнейшем выражать публично свою позицию. Вместе с тем он подчеркнул, что США "четко выразили свою позицию". И что заключается она в том, что Вашингтон отправлять американские войска в Украину не намерен.