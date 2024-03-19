06:24, 19 березня

Джейк Салліван зауважив, що замість Еммануеля Макрона він говорити не може. Водночас додав, що французький лідер має повне право надалі висловлювати публічно свою позицію. Разом з тим він підкреслив, що США "чітко висловили свою позицію". І що полягає вона у тому, що Вашингтон відправляти американські війська до України не має наміру.