Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн – читайте у тексті 24 Каналу.
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У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи
У російському місті Енгельс пролунали 2 – 4 потужні вибухи. Міноборони Росії заявило, що збило 2 безпілотники. Там нібито традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило".
ГУР здійснило масштабні кібератаки на структури Росії
Українська розвідка завдала кібератаки державним та приватним структурам, які фінансують війну. Всі ці атаки відбувалися з 11 по 18 березня 2024 року.
Збитки росіян можуть сягати сотень тисяч доларів.