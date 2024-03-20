Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн – читайте у тексті 24 Каналу.

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04:52, 20 березня У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи У російському місті Енгельс пролунали 2 – 4 потужні вибухи. Міноборони Росії заявило, що збило 2 безпілотники. Там нібито традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило".