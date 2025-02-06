Подробно о ситуации в стране по состоянию на 6 февраля: главные события дня, обстановку на фронте, потери противника, дипломатические победы и последствия российских атак – читайте в материале 24 Канала.

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02:06, 6 февраля Обновили карту фронта DeepState По данным аналитиков, оккупационные войска смогли продвинуться на Новопавловском направлении в Донецкой области. Так, в течение суток россияне имели незначительный успех в районе Константинополя в Донецкой области. Враг смог продвинуться в Андреевке и Дачном.



01:33, 6 февраля В Киеве слышали взрывы Ориентировочно в 01:33 сообщили о взрывах в Киеве. Заметим, что пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии о причинах и последствиях взрыва.



01:08, 6 февраля Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова и другим локациям Городской голова Харькова Игорь Терехов поделился, что по предварительной информации, БпЛА ударил по Киевскому району города. Впоследствии он уточнил, что оккупанты атаковали один из крупнейших рынков Харькова в Киевском районе города. По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала,

– рассказал городской голова.