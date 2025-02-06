Детально про ситуацію в країні станом на 6 лютого: головні події дня, обстановку на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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02:06, 6 лютого Оновили мапу фронті DeepState За даними аналітиків, окупаційні війська змогли просунутися на Новопавлівському напрямку в Донецькій області. Так, впродовж доби росіяни мали незначний успіх в районі Костянтинополя на Донеччині. Ворог зміг просунутися в Андріївці та Дачному.



01:33, 6 лютого У Києві чули вибухи Орієнтовно о 01:33 повідомили про вибухи в Києві. Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.



01:08, 6 лютого Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова та інших локаціях Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився, що за попередньою інформацією, БпЛА вдарив по Київському району міста. Згодом він уточнив, що окупанти атакували один з найбільших ринків Харкова у Київському районі міста. За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила,

– розповів міський голова.