Повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті
- Російські війська продовжили проводити наземні атаки на українській ділянці фронту в Курській області 5 лютого, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Ворог атакував на північний захід від Суджі біля Свердліково і Малої Локні та біля Курилівки.
- Росіяни проводили наступальні операції на північ від Харкова вздовж міжнародного кордону в районі Козачої Лопані та в районі Вовчанська 4 і 5 лютого, але не мали успіху.
- Окупанти змогли просунутися на Куп'янському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 5 лютого. Російські війська атакували на північ від Куп'янська в напрямку Кіндрашівки і Дорошівки, в районі Петропавлівки, Піщаного і в напрямку Новоосинового 4 і 5 лютого.
- Також росіянам не вдалося просунутися на Борівському, Лиманському, Сіверському напрямках та в Часовому Яру.
Ситуація на фронті станом на 6 лютого / Карти ISW
- Втім, російські війська змогли просунутися на Торецькому напрямку на тлі продовження наступальних операцій в цьому районі 5 лютого. Ворожі сили продовжували наступати під Торецьком; на північних околицях Торецька; і на захід від Торецька біля Щербинівки 4 і 5 лютого.
- Водночас на Покровському напрямку просунутися вперед вдалося як росіянам, так і українським військовим на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 5 лютого.
- Також російські війська 5 лютого змогли мінімально просунутися на захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій на Курахівському напрямку.
- Окупанти проводили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 5 лютого, але не просунулися вперед.
Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна зробити висновок, що окупанти мали просування за останню добу на Куп'янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.