О главных событиях Украины и ситуации на фронте 2 марта 2025 года, 1103 дня войны, читайте на сайте 24 Канала.
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Ситуация на Курщине для ВСУ ухудшилась, – DeepState
Россияне наращивали свои возможности контроля нашего передвижения в Курской области, начиная с января. Наибольшие осложнения начались после потери украинцами Свердликово.
Неприятным моментом является также продвижение врага вдоль границы между населенными пунктами Журавка – Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в том районе начало ухудшаться давно,
– пишут аналитики.
Оккупанты осуществляли наступательные действия на многих направлениях фронта, но без значительного успеха, пишет ISW.
Украинские войска продвинулись на Торецком направлении, а российские – в направлении Великой Новоселки.