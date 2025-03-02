04:00, 2 марта

Россияне наращивали свои возможности контроля нашего передвижения в Курской области, начиная с января. Наибольшие осложнения начались после потери украинцами Свердликово.

Неприятным моментом является также продвижение врага вдоль границы между населенными пунктами Журавка – Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в том районе начало ухудшаться давно,

– пишут аналитики.