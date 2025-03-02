04:00, 2 березня

Росіяни нарощували свої спроможності контролю нашого пересування у Курській області, починаючи з січня. Найбільші ускладнення почалися після втрати українцями Свердликового.

Неприємним моментом є також просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка – Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно,

– пишуть аналітики.