00:58, 8 июня

По словам Виктора Трегубова, в зоне ответственности "Хортицы" самыми горячими направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Относительно «тихо» на Северском и Харьковском направлениях.

Майор подчеркнул, что в настоящее время продолжается активная фаза наступательных действий захватчиков в Донецкой области. Наиболее активные штурмы враг проводит на трассе Покровск – Константиновка.

На Покровском направлении за вчера было 77 боевых столкновений.