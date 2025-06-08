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До теми Росіяни просунулися у напрямку Сум, Куп'янська та Дніпропетровщини: огляд фронту від ISW
Яка ситуація з російськими кораблями у морі
У ВМС ЗСУ розповіли, що сьогоднішні ані в Чорному, ані в Азовському морях, ракетоносіїв Росії немає.
На Одещині чули вибухи.
В ОСУВ "Хортиця" назвали найважчу ділянку фронту
За словами Віктора Трєгубова, у зоні відповідальності "Хортиці" найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Відносно "тихо" на Сіверському та Харківському напрямках.
Майор наголосив, що наразі триває активна фаза наступальних дій загарбників на Донеччині. Найактивніші штурми ворог проводить на трасі Покровськ – Костянтинівка.
На Покровському напрямку за вчора було 77 боєзіткнень.
У російському Новомосковську пролунали вибухи
Уночі 8 червня у місті Новомосковськ Тульської області було гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та сильну пожежу на важливому для росіян підприємстві.
Щонайменше 5 вибухів чули в Новомосковську. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".