После ухода из Лисичанска ВСУ удалось ослабить российское наступление, – разведка Британии

российские оккупанты планировали, что после захвата Лисичанска они смогут с легкостью продолжить наступление на украинские территории. Но не сложилось.

После захвата Лисичанска, российские власти объявили, что берут "паузу в боевых действиях". Они это объясняли необходимостью "пополнения боевых возможностей". Но сами бои на линии фронта не утихали. Просто они производились с меньшей интенсивностью.

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Теперь же наступательные операции российских захватчиков "остаются уменьшенными по размаху и масштабу". Об этом сообщает британская разведка. Там также отмечают, что россияне решили сосредоточить все внимание на Северске и Бахмуте. При этом, что в окрестностях Северска они были еще в начале недели, но продвинуться вперед не сумели.

В то же время в британской разведке отметили, что теперь российские пропагандисты перестали хвастаться "успехами", которых на самом деле не было. И рассчитаны эти фейки были для "внутренней аудитории" как "демонстрация успеха" и для поднятия нравственного духа своих захватчиков.

В британской разведке похвалили и украинские силы обороны. Особенно что касается отражения российских атак после того, как наши защитники отошли из Лисичанска, а линия украинской обороны была сокращена и выпрямлена.

"Это позволило сосредоточить силы и огонь против уменьшения российских атак и способствовало уменьшению наступления России", – отметили в британской разведке.

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