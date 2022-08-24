За полгода война для россии оказалась дорогой и стратегически вредной, – британская разведка

За шесть месяцев войны оккупантам не удалось достичь поставленных целей по захвату всей Украины. Сейчас боевой дух в российской армии плохой, потому что они несут потери.

Еще в апреле руководство россии вернулось к более скромным целям на востоке и юге Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании 24 августа.

Обратите внимание В разведке Британии назвали причину, почему у российских танков часто отрывает башню после ударов

Война для россии стратегически вредна

Сегодня исполняется 31-я годовщина Независимости Украины. С 2014 года диктатор путин пытался применить сочетание силы и дипломатии принуждения, чтобы усилить и укрепить влияние россии в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела,

– сообщили в ведомстве.

В британской разведке отметили, что россия начала полное вторжение в Украину шесть месяцев назад с целью свержения правительства и оккупации большей части страны.

"В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины. Наступление на Донбассе достигает минимального прогресса, и россия ожидает большой контратаки Украины", – подчеркнули в разведке.

Кроме того, в оперативном плане россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала. У многих частей армии низкий боевой дух.

Ее (российской армии – 24 канал) дипломатическая власть была уменьшена, а долгосрочная экономическая перспектива мрачная. Через шесть месяцев война для россии оказалась дорогой и стратегически вредной,

– добавили в ведомстве.

россия не продвигается на фронте

На прошлой неделе на линии фронта произошли лишь минимальные изменения. Это свидетельствует о способности россии проводить только локальные атаки ограниченными силами.

Об этом заявили британские разведчики. Там добавили, что на Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окрестностям Бахмута, но еще не зашли в населенный пункт.

Разведчики отметили, что россия не прилагала больших усилий для наступления на запорожском или харьковском направлениях.

"На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись на херсонскую линию фронта. Однако усиливающиеся взрывы в тылу российских линий, вероятно, нагружают логистику и авиабазы россии на Юге", – добавили в разведке Британии.

Стоит посмотреть – Британская разведка заговорила о провале россии: смотрите видео