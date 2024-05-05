06:25, 5 мая

Горожане слышали взрывы в половине первого, сообщили корреспонденты Общественного. В 00:39 Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах. Позже стало известно о последствиях.

Попадание "Шахеда" в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия,

– написал Терехов.

Враг попал в гражданское предприятие, вспыхнул масштабный пожар. Его тушили несколько часов, огонь перекинулся на частный дом рядом.

Во время атаки пострадали по меньшей мере шесть человек – все были рабочими пищевого предприятия.