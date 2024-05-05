06:25, 5 травня

Містяни чули вибухи о пів на першу, повідомили кореспонденти Суспільного. О 00:39 Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи. Пізніше стало відомо про наслідки.

Влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події,

– написав Терехов.

Ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Її гасили кілька годин, вогонь перекинувся на приватний будинок поруч.

Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства.