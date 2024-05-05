Російські військові вже 802 дні продовжують тероризувати цивільне населення України. Про головні події на фронті та на міжнародній політичній арені, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ, – читайте у тексті 24 Каналу.
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Також вибухи лунали у Дніпрі
Про те, що в місті лунають вибухи, написали спершу місцеві пабліки, а відтак і кореспонденти Суспільного. Це сталося близько першої ночі.
Харків атакували у Великодню ніч
Містяни чули вибухи о пів на першу, повідомили кореспонденти Суспільного. О 00:39 Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи. Пізніше стало відомо про наслідки.
Влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події,
– написав Терехов.
Ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Її гасили кілька годин, вогонь перекинувся на приватний будинок поруч.
Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства.