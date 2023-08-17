Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 540-й день войны, которую Россия начала против Украины – читайте в тексте 24 Канала.

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2:14 Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия выпускает по территории Украины все ракеты, которые производит. Юсов вспомнил, что когда-то Кремль мог атаковать Украину 120 ракетами за один раз, а теперь их количество меньше.

И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока возможности нет,

– объяснили в разведке.