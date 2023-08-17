Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 540-й день войны, которую Россия начала против Украины – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия дальше не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу и выбивают его из нашей земли. Наши военные продолжают наступать на нескольких направлениях фронта.
Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 540-й день войны, которую Россия начала против Украины – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Увольнение Урожайного, российские "вбросы" о ЗАЭС: хронология 539 дня войны