Яка ситуація на фронті та в дипломатії на 540 день війни, яку Росія почала проти України – читайте у тексті 24 Каналу.

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2:14 Представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що наразі Росія випускає по території України всі ракети, які виробляє. Юсов пригадав, що колись Кремль міг атакувати Україну 120 ракетами за один раз, натомість тепер їхня кількість менша.

І фактично все, що вони виробляють, – одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає,

– пояснили у розвідці.