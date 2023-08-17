Яка ситуація на фронті та в дипломатії на 540 день війни, яку Росія почала проти України – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія далі не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу та вибивають його з нашої землі. Наші військові продовжують наступати на декількох напрямках фронту.
Яка ситуація на фронті та в дипломатії на 540 день війни, яку Росія почала проти України – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Звільнення Урожайного, російські "вкиди" про ЗАЕС: хронологія 539 дня війни