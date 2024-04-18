Наступили 785 сутки полномасштабной войны России против Украины. Что происходит на фронте, Украина на мировой арене, помощь от партнеров, взрывы в России – читайте в тексте 24 Канала.

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07:44, 18 апреля

"Шахеды" атаковали Днепропетровскую область

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Один "шахед" удалось сбить над Криворожским районом.

Еще четыре дрона попали по Никопольщине – одному из сел Мировской общины.

В результате атаки повреждены два частных дома и авто. К счастью, никто не пострадал.

Последствия атаки "Шахедов" / Фото Сергей Лысак

07:42, 18 апреля

В Ивано-Франковске и области слышали звуки взрывов

Около 7 утра в Ивано-Франковской области слышали взрывы. Впоследствии сообщили о взрывах уже в Ивано-Франковске.

Позже появилась информация о еще одном взрыве в городе.

06:32, 18 апреля

В нескольких областях России ночью раздавались взрывы

По словам оккупантов, Ростовскую и Воронежскую области атаковали дроны, а на Белгородскую летели ракеты.

Горячее всего было в Воронежской и Белгородской областях.

06:31, 18 апреля

В Хмельницкой области слышали взрывы

В области "Шахэды" курсировали в сторону Хмельницкого, потом их курс изменился. Сначала мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы написали, что БпЛА летят на Староконстантинов.

В половине второго корреспонденты Общественного сообщили, что слышали звуки взрывов. Местные паблики сообщили, что работает ПВО, официальной информации пока не было.

06:28, 18 апреля

В Укрэнерго сообщили об отключении света по всей Украине

В Укрэнерго сообщили, что с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей.

Энергетики пообещали, что ограничения применят равномерно по всем регионам. Они коснутся бизнеса и промышленных предприятий.

В компании заверили: не будут ограничивать объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. А в целом объем ограничений будет незначительным.

06:26, 18 апреля

Взрывы на Киевщине

Ночью в столичном регионе слышали взрывы. Сейчас для области есть угроза "Шахедов", поэтому тревога связана именно с этим.

Предположительно, по дронам отработала ПВО. Однако официальной информации пока не было.