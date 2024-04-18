06:31, 18 апреля

В области "Шахэды" курсировали в сторону Хмельницкого, потом их курс изменился. Сначала мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы написали, что БпЛА летят на Староконстантинов.

В половине второго корреспонденты Общественного сообщили, что слышали звуки взрывов. Местные паблики сообщили, что работает ПВО, официальной информации пока не было.