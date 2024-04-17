17 апреля – 784 день полномасштабной войны. Какая ситуация на фронте, что происходило на политической арене, передает 24 Канал.
Смотрите также Это провоцирует россиян: что может ускорить помощь Украине от США
Канада готовит план многолетней военной помощи Украине
Канадское правительство 16 апреля подало пакет бюджета страны. В нем предусмотрена также и военная помощь нашему государству. На нее планируют выделить 1,6 миллиарда канадских долларов (1,15 миллиарда долларов США) в течение пяти лет.
Демократы готовы поддержать идею Джонсона относительно отдельного законопроекта о помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил идею относительно отдельных законопроектов, содержащих помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Журналисты The Hill отметили, что демократы в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона. В то же время это может произойти только при условии, что законопроекты будут включать ключевые элементы из сенатского законопроекта, которые предусматривают помощь Украине, Израилю и Тайваню.
В районе военного аэродрома в Джанкое было горячо
Ночью около 3:00 в оккупированном Джанкое раздавались мощные взрывы. Местные жители сообщали, что у них даже содрогались дома.
Также в сети появились кадры, которые свидетельствуют, что в районе военного аэродрома разгорелся огромный пожар.