06:12, 17 апреля

Ночью около 3:00 в оккупированном Джанкое раздавались мощные взрывы. Местные жители сообщали, что у них даже содрогались дома.

Также в сети появились кадры, которые свидетельствуют, что в районе военного аэродрома разгорелся огромный пожар.