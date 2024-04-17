17 квітня – 784 день повномасштабної війни. Яка ситуація на фронті, що відбувалося на політичній арені, передає 24 Канал.
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Канада готує план багаторічної військової допомоги Україні
Канадський уряд 16 квітня подав пакет бюджету країни. У ньому передбачена також і військова допомога нашій державі. На неї планують виділити 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) протягом п'яти років.
Демократи готові підримати ідею Джонсона щодо окремого законопроєкту про допомогу Україні
Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував ідею щодо окремих законопроєктів, що міститимуть допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.
Журналісти The Hill наголосили, що демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона. Водночас це може статися лише умови, що законопроєкти включатимуть ключові елементи з сенатського законопроєкту, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
У районі військового аеродрому у Джанкої було гаряче
Вночі біля 3:00 в окупованому Джанкої лунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що у них навіть здригалися будинки.
Також у мережі з'явилися кадри, які свідчать, що у районі військового аеродрому розгорілася величезна пожежа.