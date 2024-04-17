17 квітня – 784 день повномасштабної війни. Яка ситуація на фронті, що відбувалося на політичній арені, передає 24 Канал.

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Канада готує план багаторічної військової допомоги Україні

Канадський уряд 16 квітня подав пакет бюджету країни. У ньому передбачена також і військова допомога нашій державі. На неї планують виділити 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) протягом п'яти років.

06:14, 17 квітня

Демократи готові підримати ідею Джонсона щодо окремого законопроєкту про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував ідею щодо окремих законопроєктів, що міститимуть допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Журналісти The Hill наголосили, що демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона. Водночас це може статися лише умови, що законопроєкти включатимуть ключові елементи з сенатського законопроєкту, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

06:12, 17 квітня

У районі військового аеродрому у Джанкої було гаряче

Вночі біля 3:00 в окупованому Джанкої лунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що у них навіть здригалися будинки.

Також у мережі з'явилися кадри, які свідчать, що у районі військового аеродрому розгорілася величезна пожежа.