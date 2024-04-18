06:31, 18 квітня

В області "Шахеди" курсували в бік Хмельницького, потім їхній курс змінився. Спершу моніторингові канали, а потім і Повітряні сили написали, що БпЛА летять на Старокостянтинів.

О пів на другу кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що працює ППО, офіційної інформації поки не було.