Настала 785 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувається на фронті, Україна на світовій арені, допомога від партнерів, вибухи у Росії – читайте в тексті 24 Каналу.
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У кількох областях Росії вночі лунали вибухи
За словами окупантів, Ростовську та Воронезьку області атакували дрони, а на Бєлгородську летіли ракети.
Найгарячіше було у Воронезькій і Бєлгородській областях.
На Хмельниччині чули вибухи
В області "Шахеди" курсували в бік Хмельницького, потім їхній курс змінився. Спершу моніторингові канали, а потім і Повітряні сили написали, що БпЛА летять на Старокостянтинів.
О пів на другу кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що працює ППО, офіційної інформації поки не було.
В Укренерго повідомили про відключення світла в усій Україні
В Укренерго повідомили, що з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів.
Енергетики пообіцяли, що обмеження застосують рівномірно по всіх регіонах. Вони торкнуться бізнесу та промислових підприємств.
У компанії запевнили: не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури та підприємства оборонного комплексу. А загалом обсяг обмежень буде незначним.
Вибухи на Київщині
Уночі в столичному регіоні чули вибухи. Наразі для області є загроза "Шахедів", тож тривога пов'язана саме з цим.
Імовірно, по дронах відпрацювала ППО. Проте офіційної інформації поки не було.