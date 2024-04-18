Настала 785 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувається на фронті, Україна на світовій арені, допомога від партнерів, вибухи у Росії – читайте в тексті 24 Каналу.

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06:32, 18 квітня

У кількох областях Росії вночі лунали вибухи

За словами окупантів, Ростовську та Воронезьку області атакували дрони, а на Бєлгородську летіли ракети.

Найгарячіше було у Воронезькій і Бєлгородській областях.

06:31, 18 квітня

На Хмельниччині чули вибухи

В області "Шахеди" курсували в бік Хмельницького, потім їхній курс змінився. Спершу моніторингові канали, а потім і Повітряні сили написали, що БпЛА летять на Старокостянтинів.

О пів на другу кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що працює ППО, офіційної інформації поки не було.

06:28, 18 квітня

В Укренерго повідомили про відключення світла в усій Україні

В Укренерго повідомили, що з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів.

Енергетики пообіцяли, що обмеження застосують рівномірно по всіх регіонах. Вони торкнуться бізнесу та промислових підприємств.

У компанії запевнили: не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури та підприємства оборонного комплексу. А загалом обсяг обмежень буде незначним.

06:26, 18 квітня

Вибухи на Київщині

Уночі в столичному регіоні чули вибухи. Наразі для області є загроза "Шахедів", тож тривога пов'язана саме з цим.

Імовірно, по дронах відпрацювала ППО. Проте офіційної інформації поки не було.