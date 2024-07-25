06:46, 25 июля

Около 3 часов утра стало известно из сообщения местных властей о работе ПВО в Киевской области. После 5 утра КМВА обнародовала первый отчет о ночной атаке россиян.

Под прицелом вражеских дронов был и Киев. Этой ночью дроны заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены. По состоянию на эту минуту – в Киеве без разрушений и пострадавших,

– пишут в Киевской МВА.

Тип и количество ударных дронов, угрожавших Киевщине, будет известен позже – из отчетов Воздушных сил.