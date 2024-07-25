Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 883 сутки. О главных новостях этого дня с фронта, достижения на международной арене, ситуацию в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Киев атаковали дроны-камикадзе
Около 3 часов утра стало известно из сообщения местных властей о работе ПВО в Киевской области. После 5 утра КМВА обнародовала первый отчет о ночной атаке россиян.
Под прицелом вражеских дронов был и Киев. Этой ночью дроны заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены. По состоянию на эту минуту – в Киеве без разрушений и пострадавших,
– пишут в Киевской МВА.
Тип и количество ударных дронов, угрожавших Киевщине, будет известен позже – из отчетов Воздушных сил.
Из оккупации вернули еще 7 детей
С временно оккупированных территорий Украины вернулись еще семеро детей, некоторым из них угрожали из-за проукраинской позиции.
Дети в возрасте от 12 до 19 лет уже находятся в безопасности после возвращения.
Среди возвращенных детей есть те, чьи родители покинули их на оккупированных территориях.
Российские военные корабли покинули Азовское море
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об отсутствии российских кораблей в Азовском море и отметил, что россияне "начали что-то подозревать".